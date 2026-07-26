العميري يحقق أول ميدالية سعودية عالمية في المبارزة

حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري، إنجازًا تاريخيًا، بحصوله على الميدالية البرونزية في سلاح الأبيه، ضمن بطولة العالم “عمومي” للمبارزة التي اختتمت اليوم، في هونج كونج.

ومنح إنجاز العميري المملكة أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها ببطولات العالم للمبارزة، ويجعل السعودية ثاني دولة عربية على مستوى الرجال تحقق ميدالية عالمية بعد مصر.

مشوار العميري في البطولة

وجاء تأهل العميري إلى دور الـ(32) عقب فوزه على لاعب منتخب لوكسمبورغ فلافيو جيانوت في دور الـ(64)، قبل أن يتغلب على الكوري هيومن جانغ في دور الـ(32)، ثم يواصل تألقه بفوزه على الإيطالي سيمون مينكاريلي في دور الـ(16).

وفي دور الثمانية، حقق العميري انتصارًا لافتًا على الياباني كوكي كانو بطل أولمبياد باريس وصاحب ثلاث ميداليات أولمبية، ليضمن الميدالية البرونزية، قبل أن يختتم مشواره في البطولة بمواجهة السويسري لوكاس مالكوتي في الدور نصف النهائي.

محطة مهمة في مسيرة المبارزة السعودية

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الدكتور واسم آل حسن أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة المبارزة السعودية، ويجسد ثمار الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة.

وقال :”في هونغ كونغ، كتب خليفة العميري التاريخ.. أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكبار، بعد الفوز على البطل الأولمبي وبطل العالم والمصنف الثاني عالميًا”، مضيفًا : “ليست برونزية فقط.. بل لحظة وطن، وبداية عهد جديد للمبارزة السعودية”.

وأوضح أن برونزية بطولة العالم تُعد الإنجاز الثالث الذي يحققه العميري خلال عام واحد، بعد إحرازه الميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية، والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإسلامية، معربًا عن تطلع الاتحاد إلى مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع راية المملكة في مختلف المحافل القارية والدولية.