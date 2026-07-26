العليمي: الميليشيا تقامر بمصالح الشعب اليمني.. «التحالف» يستهدف مواقع حوثية بالحديدة ومأرب والجوف

البلاد (عدن)

تصاعدت المواجهة مع ميليشيات الحوثي في اليمن، عقب استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر، لترد قوات تحالف دعم الشرعية بضربات طالت مواقع عسكرية للميليشيات في محافظة الحديدة، فيما امتدت العمليات إلى محافظتي مأرب والجوف، وسط تحذيرات حكومية من تداعيات التصعيد على أمن الملاحة الدولية، واتهامات للحوثيين بالمقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي: إن ميليشيات الحوثي وداعميها يصرون، كلما لاحت فرصة للتهدئة، على المقامرة بمصالح الشعب اليمني والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة خدمة لأجندات النظام الإيراني، متجاهلين تطلعات اليمنيين إلى الدولة والكرامة والأمن والاستقرار.

وأكد العليمي أن استمرار الحوثيين في نهج التصعيد «مضيعة للوقت واستنزاف لما تبقى من مقدرات البلاد»، مشدداً على ضرورة استجابتهم لإرادة الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.

وأوضح أن الحكومة اليمنية ستعمل بشكل وثيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين للردع الحازم للتهديدات، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك التزاماً بأمن اليمن والمنطقة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، مؤكداً أن الأهداف مرتبطة بالتهديد الذي تمثله الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي على أن ميناء الحديدة لم يُستهدف، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام الملاحة البحرية.

وصرّح اللواء المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.

كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء. وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية. ولا تزال المليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.

وبين اللواء المالكي على أن التحالف نفذ ردًا حازمًا وقويًا بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف تركز على أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها. وتم تنفيذ العملية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.

وأكد اللواء المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار المليشيا الحوثية بأعمالها العدائية، فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.