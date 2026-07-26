“الشؤون الإسلامية” تُطلق التصفيات الأولية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان

البلاد (سكوبيه)
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك أمس، حفل افتتاح التصفيات الأولية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان، التي تنظمها الوزارة في دورتها الحالية بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك في العاصمة سكوبيه، بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة، يتنافسون في خمسة فروع.
واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور رئيس علماء الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار بجمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو، وعدد من العلماء والمفتين، ورؤساء المؤسسات الإسلامية والتعليمية، وأعضاء لجنة التحكيم، والمتسابقين، وعدد من الشخصيات الإسلامية.
وأكد الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك المشرف على أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ عبداللطيف بن ناصر الحسين، أن المملكة أولت القرآن الكريم عناية عظيمة، وجعلته دستورًا ومنهجًا للحياة، واستمرت قيادتها الرشيدة في دعم الجهود التي تُعنى بخدمة كتاب الله الكريم وتعليمه ونشره داخل المملكة وخارجها، مبينًا أن المسابقة تأتي ضمن البرامج التي تنظمها الوزارة من خلال الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، وبالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية؛ بهدف خدمة القرآن الكريم، وتشجيع حفظته، وترسيخ الارتباط بكتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبر.
من جانبه أوضح الشيخ شاكر فتاحو أن هذه المسابقات لا تقتصر على التنافس في الحفظ والتلاوة، بل تمثل لقاءً إيمانيًا وعلميًا وثقافيًا يجمع المسلمين حول كتاب الله تعالى، ويعزز قيم الأخوة والتعاون والتواصل بين الشعوب، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة القرآن الكريم والعناية بأهله في مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين، ودعم البرامج والمناشط القرآنية الدولية.
وتستمر فعاليات المسابقة خلال الأيام القادمة، حيث يتنافس المشاركون في الفروع الخمسة للمسابقة وفق معايير التحكيم المعتمدة من لجان متخصصة، وسط مشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من دول البلقان والدول الأوروبية المشاركة.
وتجسد المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وربط الأجيال بكتاب الله تعالى حفظًا وتدبرًا وعملًا.
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك أمس، حفل افتتاح التصفيات الأولية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان، التي تنظمها الوزارة في دورتها الحالية بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك في العاصمة سكوبيه، بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة، يتنافسون في خمسة فروع.
واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور رئيس علماء الاتحاد الإسلامي ومفتي الديار بجمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو، وعدد من العلماء والمفتين، ورؤساء المؤسسات الإسلامية والتعليمية، وأعضاء لجنة التحكيم، والمتسابقين، وعدد من الشخصيات الإسلامية.
وأكد الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك المشرف على أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ عبداللطيف بن ناصر الحسين، أن المملكة أولت القرآن الكريم عناية عظيمة، وجعلته دستورًا ومنهجًا للحياة، واستمرت قيادتها الرشيدة في دعم الجهود التي تُعنى بخدمة كتاب الله الكريم وتعليمه ونشره داخل المملكة وخارجها، مبينًا أن المسابقة تأتي ضمن البرامج التي تنظمها الوزارة من خلال الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، وبالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية؛ بهدف خدمة القرآن الكريم، وتشجيع حفظته، وترسيخ الارتباط بكتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبر.
من جانبه أوضح الشيخ شاكر فتاحو أن هذه المسابقات لا تقتصر على التنافس في الحفظ والتلاوة، بل تمثل لقاءً إيمانيًا وعلميًا وثقافيًا يجمع المسلمين حول كتاب الله تعالى، ويعزز قيم الأخوة والتعاون والتواصل بين الشعوب، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة القرآن الكريم والعناية بأهله في مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين، ودعم البرامج والمناشط القرآنية الدولية.
وتستمر فعاليات المسابقة خلال الأيام القادمة، حيث يتنافس المشاركون في الفروع الخمسة للمسابقة وفق معايير التحكيم المعتمدة من لجان متخصصة، وسط مشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من دول البلقان والدول الأوروبية المشاركة.
وتجسد المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وربط الأجيال بكتاب الله تعالى حفظًا وتدبرًا وعملًا.