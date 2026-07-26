السياسة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى نابلس التخصصي ويعتقل شقيقين

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1448 هـ      26 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (نابلس)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مستشفى نابلس التخصصي، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى داني المصري في تصريح له، أن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين أحدهما مصاب خلال العدوان الإسرائيلي على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة بالمستشفى.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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