الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة “10 مليارات خطوة”

البلاد (الرياض)
أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة “10 مليارات خطوة”، الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع في مختلف أنحاء المملكة على زيادة مستويات النشاط البدني، وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة تسهم في تحقيق هدف وطني يتمثل في تسجيل 10 مليارات خطوة خلال فترة المبادرة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أنماط الحياة الصحية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتنطلق المبادرة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026 تحت شعار “لا تعد خطواتك.. خلّها تنحسب لك”، عبر تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الذي يتيح للمستخدمين الانضمام إلى المبادرة، وتتبع خطواتهم اليومية، ومتابعة تقدمهم، والمشاركة في التحديات والأنشطة المصاحبة طوال فترة المبادرة.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تطلُّعه إلى أن تسهم مبادرة “10 مليارات خطوة” في إطلاق حراك وطني واسع يعزّز حضور النشاط البدني في الحياة اليومية، ويحوّل الخطوات البسيطة إلى أثر مستدام ينعكس على صحة الفرد وجودة الحياة في المجتمع.
وأوضح أن مبادرة “10 مليارات خطوة”؛ هي دعوة مفتوحة لكل فرد في المملكة لتكون جزءًا من هدف وطني مشترك، إيمانًا بأن بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية يبدأ بخطوات بسيطة تتكرر كل يوم، وسعيًا إلى جعل النشاط البدني أقرب إلى الناس، وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، شيماء بنت صالح الحصيني، أن المبادرة تقدِّم نموذجًا جديدًا للتفاعل مع النشاط البدني، من خلال تحويل الخطوات اليومية إلى تجربة تفاعلية محفّزة وقابلة للقياس عبر تطبيق الاتحاد.
وأفادت أن مبادرة “10 مليارات خطوة” بداية لنشاط بدني يكون حاضرًا في تفاصيل يومنا؛ فكل خطوة نخطوها، في العمل أو المدرسة أو المنزل أو غيرها، يمكن أن تُسهم في تحقيق هدف وطني مشترك، وتساعد على بناء عادات صحية أكثر استدامة، وذلك رسالة لكل فرد (خطواتك تنحسب لك).
وتسعى مبادرة “10 مليارات خطوة” إلى تغيير النظرة التقليدية للنشاط البدني، من ممارسة تتطلّب وقتًا مخصصًا أو أماكن معينة أو قدرات رياضية خاصة، إلى جزء بسيط ومتاح داخل الروتين اليومي لكل فرد، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأفراد والمجتمعات والمنظمات على تبني الحركة اليومية والمشاركة في تحقيق أثر إيجابي يمتد إلى المجتمع بأكمله.
وتعتمد المبادرة على نهج متكامل يجمع التفاعل الرقمي، والشراكات، وتشجيع الأفراد على تحميل تطبيق الاتحاد وتفعيل خطواتهم، إلى جانب سلسلة من الأنشطة والتحديات، بما يضمن وصول رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع، ويعزز استمرارية التفاعل على مدى الأشهر القادمة، بدءًا من مرحلة الإطلاق، مرورًا بمرحلة التفاعل، ثم التوسع، وصولًا إلى الاحتفاء بالإنجاز.
ويدعو الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، جميعَ أفراد المجتمع إلى تحميل تطبيق الاتحاد، والتسجيل والانضمام إلى مبادرة “10 مليارات خطوة”، والمشاركة في تحقيق الهدف الوطني، انطلاقًا من رسالة المبادرة: “لا تعد خطواتك… خلّها تنحسب لك”.
وتنطلق المبادرة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026 تحت شعار “لا تعد خطواتك.. خلّها تنحسب لك”، عبر تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الذي يتيح للمستخدمين الانضمام إلى المبادرة، وتتبع خطواتهم اليومية، ومتابعة تقدمهم، والمشاركة في التحديات والأنشطة المصاحبة طوال فترة المبادرة.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تطلُّعه إلى أن تسهم مبادرة “10 مليارات خطوة” في إطلاق حراك وطني واسع يعزّز حضور النشاط البدني في الحياة اليومية، ويحوّل الخطوات البسيطة إلى أثر مستدام ينعكس على صحة الفرد وجودة الحياة في المجتمع.
وأوضح أن مبادرة “10 مليارات خطوة”؛ هي دعوة مفتوحة لكل فرد في المملكة لتكون جزءًا من هدف وطني مشترك، إيمانًا بأن بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية يبدأ بخطوات بسيطة تتكرر كل يوم، وسعيًا إلى جعل النشاط البدني أقرب إلى الناس، وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، شيماء بنت صالح الحصيني، أن المبادرة تقدِّم نموذجًا جديدًا للتفاعل مع النشاط البدني، من خلال تحويل الخطوات اليومية إلى تجربة تفاعلية محفّزة وقابلة للقياس عبر تطبيق الاتحاد.
وأفادت أن مبادرة “10 مليارات خطوة” بداية لنشاط بدني يكون حاضرًا في تفاصيل يومنا؛ فكل خطوة نخطوها، في العمل أو المدرسة أو المنزل أو غيرها، يمكن أن تُسهم في تحقيق هدف وطني مشترك، وتساعد على بناء عادات صحية أكثر استدامة، وذلك رسالة لكل فرد (خطواتك تنحسب لك).
وتسعى مبادرة “10 مليارات خطوة” إلى تغيير النظرة التقليدية للنشاط البدني، من ممارسة تتطلّب وقتًا مخصصًا أو أماكن معينة أو قدرات رياضية خاصة، إلى جزء بسيط ومتاح داخل الروتين اليومي لكل فرد، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأفراد والمجتمعات والمنظمات على تبني الحركة اليومية والمشاركة في تحقيق أثر إيجابي يمتد إلى المجتمع بأكمله.
وتعتمد المبادرة على نهج متكامل يجمع التفاعل الرقمي، والشراكات، وتشجيع الأفراد على تحميل تطبيق الاتحاد وتفعيل خطواتهم، إلى جانب سلسلة من الأنشطة والتحديات، بما يضمن وصول رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع، ويعزز استمرارية التفاعل على مدى الأشهر القادمة، بدءًا من مرحلة الإطلاق، مرورًا بمرحلة التفاعل، ثم التوسع، وصولًا إلى الاحتفاء بالإنجاز.
ويدعو الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، جميعَ أفراد المجتمع إلى تحميل تطبيق الاتحاد، والتسجيل والانضمام إلى مبادرة “10 مليارات خطوة”، والمشاركة في تحقيق الهدف الوطني، انطلاقًا من رسالة المبادرة: “لا تعد خطواتك… خلّها تنحسب لك”.