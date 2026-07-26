ارتفاع الصادرات السعودية 3.9% في مايو مدعومة بنمو “النفطية” 19.5%

البلاد (جدة)

نشرت الهيئة العامة للإحصاء مؤشر التجارة الدولية في السلع لشهر مايو 2026، الذي أظهر ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 19.5%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 75.6% مقابل 65.7% في مايو من العام الماضي.