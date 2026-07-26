اختتام هايكنج الباحة بمشاركة تجاوزت 100 مشارك

البلاد (الباحة)
اختُتمت اليوم فعاليات “تجمع هواة الهايكنج بمنطقة الباحة”، الذي نُظم بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، ضمن روزنامة فعاليات صيف الباحة 2026، وبمشاركة تجاوزت (100) شخص.
وجاء البرنامج الذي نظمه الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، تعزيزاً للتكامل في تنفيذ البرامج الرياضية والمجتمعية.
وامتدت فعاليات البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وتضمنت ورش عمل ومحاضرات توعوية حول أساسيات هذه الرياضة، والتعريف بالمبادرة البيئية العالمية “لا تترك أثر”، قدمها مدير شؤون الهايكنج بالاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فارس حجار.
واختُتم البرنامج بتنفيذ مسار جبلي بطول خمسة كيلومترات، وسط تفاعل كبير من هواة الهايكنج ومحبي الأنشطة الرياضية في الطبيعة.
من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالباحة بندر الغامدي، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتنشيط الحركة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة البدنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما يواكب إستراتيجية وزارة الرياضة ورؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الإقبال اللافت الذي شهده التجمع يعكس تنامي الاهتمام برياضة الهايكنج في المنطقة.
وجاء البرنامج الذي نظمه الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، تعزيزاً للتكامل في تنفيذ البرامج الرياضية والمجتمعية.
وامتدت فعاليات البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وتضمنت ورش عمل ومحاضرات توعوية حول أساسيات هذه الرياضة، والتعريف بالمبادرة البيئية العالمية “لا تترك أثر”، قدمها مدير شؤون الهايكنج بالاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فارس حجار.
واختُتم البرنامج بتنفيذ مسار جبلي بطول خمسة كيلومترات، وسط تفاعل كبير من هواة الهايكنج ومحبي الأنشطة الرياضية في الطبيعة.
من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالباحة بندر الغامدي، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتنشيط الحركة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة البدنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما يواكب إستراتيجية وزارة الرياضة ورؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الإقبال اللافت الذي شهده التجمع يعكس تنامي الاهتمام برياضة الهايكنج في المنطقة.