إيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي “سكني” عن يوليو

أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، مليارًا و82 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو 2026م.

وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي دعم شهر يوليو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير لهذا العام 2026م حتى شهر يوليو الحالي تجاوز 7.5 مليارات ريال، كما يتيح الصندوق خدمات الدعم السكني عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

يذكر أن الصندوق العقاري مكّن منذ تأسيسه عام 1974م أكثر من 1.8 مليون أسرة من الحصول على مسكنهم الأول، وأسهم برفع نسبة التملّك للمواطنين إلى 66.24%، ويواصل الصندوق أداء دوره الريادي في تمكين الأسر من تملّك المساكن المناسبة، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.