إغلاق 3 محطات لتعبئة المياه وضبط 490 مخالفة في الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمياه رصد أكثر من 490 مخالفة خلال حملة رقابية مشتركة على خدمات المياه اللاسلكية بالرياض، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.

واستمرت الحملة 4 أيام خلال شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، وتنظيم ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير النظامية.

وشملت الحملة جولات رقابية مكثفة على محطات تعبئة المياه وناقلاتها في أحياء الرمال، والنرجس، وطويق، والموسى، ومنفوحة، واليمامة، والعارض؛ للتحقق من نظامية مزاولة النشاط، والتأكد من حصول مقدمي الخدمة على التراخيص اللازمة، ومدى التزامهم بالاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة.

وأسفرت الحملة عن تسجيل 275 مخالفة لناقلات تمارس النشاط دون ترخيص من الهيئة السعودية للمياه، فيما حررت الهيئة العامة للنقل 217 محضر ضبط ضمن اختصاصها.

كما أغلقت الهيئة السعودية للمياه 3 محطات تعبئة تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، واتخذت الجهات المشاركة الإجراءات النظامية حيال الحالات المرصودة، كلٌّ وفق اختصاصه.

وأكدت الهيئة أن الحملات المشتركة تأتي في إطار التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لرفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتعزيز الامتثال، وتنظيم خدمات المياه اللاسلكية، وحماية حقوق المستفيدين، مؤكدة أن المياه المقدمة عبر هذه الخدمات تخضع لفحوصات دورية للتحقق من الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة المعتمدة.

وأوضحت أن الحملات الرقابية مستمرة وتشمل جميع مناطق المملكة وفق خطط وبرامج رقابية متواصلة، داعيةً ممارسي أنشطة خدمات المياه إلى المبادرة بالحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة.

ودعت المستفيدين إلى التعامل مع مقدمي الخدمات المرخصين، والإبلاغ عن الممارسات غير النظامية عبر موقع الهيئة السعودية للمياه أو الرقم المخصص لخدمة المستفيدين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز موثوقيتها، ودعم كفاءة واستدامة قطاع المياه.