الرياضة

إصابة حكمة بارتجاج في المخ خلال شجار بين اللاعبين

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1448 هـ      26 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ذكرت تقارير إعلامية أن حكمة فرنسية تعرضت لارتجاج في المخ بعد أن سقطت على الأرض مغشيًا عليها إثر محاولتها لفض شجار جماعي بين لاعبين ذكور خلال مباراة ودية بين ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي أمس السبت.

ولم تتمكن الحكمة ماتيلد دمونكيه من استكمال المباراة عقب الحادث الذي وقع في ملعب شلوزبيرج في مدينة فورباك شرق فرنسا في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

لحظة لافتة في المواجهة الودية

وفي تقرير المباراة المنشور في موقعه على الإنترنت، وصف فورتونا سيتارد، الذي خسر المباراة 3-1، الحادث بأنه “لحظة لافتة”، لكنه لم يعلق أكثر من ذلك. ولم ينشر ميتز أي تقرير عن الحادث على موقعه على الإنترنت.

واشتعل التوتر في الدقيقة 40 عندما اشتبك لاعبان من الفريقين عقب واقعة شد للقمصان، وسارع لاعبون آخرون للانضمام للاشتباك.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن دومينيك سقطت على الأرض بعد محاولتها التدخل لفض الاشتباك، وذلك بعد تعرضها للضرب وسط الشجار الذي وقع أمام لافتة كبيرة في المدرجات كُتب عليها “احترموا الحكم”.

وظلت دومونيك على الأرض عدة دقائق وهي تمسك بذراعها في حين هرع الحكام المساعدون وأفراد الأمن والطاقم الطبي للملعب لإعادة النظام وتقييم حالتها.

واستأنفت دمونكيه (26 عامًا) مهمتها ولكن كحكم مساعد بعد استئناف اللعب قبل أن تغادر الملعب في نهاية الشوط الأول ليحل محلها حكم مساعد آخر.

وأفادت تقارير بأن الحكمة الفرنسية أصيبت بارتجاج في المخ إثر الاصطدام الذي تعرضت له.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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