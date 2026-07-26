أمانة الشرقية تفعل “السبت البنفسجي” بمبادرات لتعزيز جودة حياة ذوي الإعاقة

البلاد (الدمام)

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية مشاركتها في مناسبة “السبت البنفسجي”، بهدف تجويد ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، من خلال عدد من المبادرات والأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رعاية ذوي الإعاقة، ودعم حقوقهم، وترسيخ قيم التقدير والاهتمام بهذه الفئة، وذلك في إطار جهود الأمانة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في رفع جودة الحياة بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، بأن تفعيل “السبت البنفسجي” جاء عبر تفعيل الهوية البصرية للمناسبة، من خلال إضاءة عدد من مباني الأمانة والبلديات والمرافق التابعة لها باللون البنفسجي، إضافة إلى نشر اللوحات التعريفية، والرسائل التوعوية في المواقع التابعة لها، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في إيصال أهداف المناسبة، وتعزيز حضورها لدى أفراد المجتمع.

وقال: إن مشاركة الأمانة في “السبت البنفسجي” تأتي امتدادا لدورها في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتعزيز مفهوم المدينة الصديقة لجميع فئات المجتمع، بما يواكب توجهات المملكة في الاهتمام بجودة الحياة وتمكين مختلف الفئات.

وأكد الزهراني، حرص أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في المناسبات المجتمعية التي تحمل رسائل إنسانية وتوعوية، ومن بينها مناسبة “السبت البنفسجي”، التي تسلط الضوء على أهمية دعم ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، حيث جاءت مشاركة الأمانة عبر عدد من المبادرات والرسائل التوعوية والتفعيل البصري للمناسبة لإيصال هذه الرسالة وتعزيز حضورها”.

وأضاف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، في السياق نفسه، أن الأمانة تولي اهتماما كبيرا بالمبادرات التي تعزز التواصل المجتمعي، وتسهم في توفير بيئة حضرية شاملة تراعي احتياجات جميع أفراد المجتمع، مؤكدا أن ذوي الإعاقة يمثلون قيمة اجتماعية وإنسانية كبيرة، وأن دعمهم والاهتمام بهم مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات وأفراد المجتمع، حيث تواصل الأمانة تنفيذ برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، بما يعكس دورها في بناء بيئة حضرية أكثر شمولا واستدامة.