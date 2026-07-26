الرياضة

أخضر الهوكي يختتم مشاركته في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1448 هـ      26 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
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الرياض

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البلاد (الرياض)
اختتم المنتخب السعودي للهوكي للناشئين تحت (18) عامًا مشاركته في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من (20) إلى (25) يوليو الجاري.
مثل الأخضر في البطولة (10) لاعبين خاضوا المنافسات، ونالوا فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يسهم في تطوير أداء المنتخب وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.
وتُمثل هذه المشاركة الظهور الرسمي الأول للمنتخب السعودي للهوكي، وتدشن مرحلة جديدة في مسيرة اللعبة بالمملكة، وتجسد بداية حضور المنتخب على الساحة القارية، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهوكي وإستراتيجيته الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المنافسات القارية والدولية، ودعم مسيرة الهوكي السعودي، وتحقيق مستهدفات الاتحاد.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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