أخضر الهوكي يختتم مشاركته في كأس آسيا

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الرياض
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البلاد (الرياض)
اختتم المنتخب السعودي للهوكي للناشئين تحت (18) عامًا مشاركته في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من (20) إلى (25) يوليو الجاري.
مثل الأخضر في البطولة (10) لاعبين خاضوا المنافسات، ونالوا فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يسهم في تطوير أداء المنتخب وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.
وتُمثل هذه المشاركة الظهور الرسمي الأول للمنتخب السعودي للهوكي، وتدشن مرحلة جديدة في مسيرة اللعبة بالمملكة، وتجسد بداية حضور المنتخب على الساحة القارية، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهوكي وإستراتيجيته الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المنافسات القارية والدولية، ودعم مسيرة الهوكي السعودي، وتحقيق مستهدفات الاتحاد.
مثل الأخضر في البطولة (10) لاعبين خاضوا المنافسات، ونالوا فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يسهم في تطوير أداء المنتخب وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.
وتُمثل هذه المشاركة الظهور الرسمي الأول للمنتخب السعودي للهوكي، وتدشن مرحلة جديدة في مسيرة اللعبة بالمملكة، وتجسد بداية حضور المنتخب على الساحة القارية، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهوكي وإستراتيجيته الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المنافسات القارية والدولية، ودعم مسيرة الهوكي السعودي، وتحقيق مستهدفات الاتحاد.