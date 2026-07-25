يتقدمهم السومة ومارتينيز.. الحزم يودع 10 لاعبين

أعلن نادي الحزم، اليوم السبت، رحيل 10 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، تصدر السوري عمر السومة، قائمة اللاعبين المغادرين، إلى جانب البرتغالي فابيو مارتينيز، والجنوب إفريقي إلياس موكوانا، والفرنسي لورينتز روزيير، والإسباني ميجيل كارفاليو، والمغربي عبد المنعم بوطويل، بالإضافة إلى عبد الهادي الحراجين، وعبد الرحمن الخيبري، وعبد الله العمار، ويوسف المزيريب.

ويواصل الحزم تحضيراته للموسم المقبل من خلال معسكره الخارجي المقام في مدينة طبرقة التونسية، على أن يستمر المعسكر حتى 5 أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمنافسات المقبلة.

يذكر أن فريق الحزم كان قد اختتم مشواره في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي باحتلال المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 13 خسارة.