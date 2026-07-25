مينديز يفتح الباب أمام انتقال جناح تشيلسي إلى الهلال

كشفت تقارير عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق جانلويجي لونجاري، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز عرض اسم بيدرو نيتو على إدارة نادي الهلال، لبحث إمكانية إتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وبحسب لونجاري، فإن التحرك يأتي في إطار سعي اللاعب إلى تأمين انتقال جديد خلال الميركاتو الصيفي، وسط اهتمام متزايد بمستقبله مع تشيلسي.

وفي سياق آخر، ارتبط اسم بيدرو نيتو خلال الفترة الماضية باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية، أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

وفي حال إتمام الصفقة، سينضم نيتو إلى مجموعة من النجوم البرتغاليين في دوري روشن السعودي، من بينهم كريستيانو رونالدو، إضافة إلى مواطنه روبن نيفيز، لاعب الهلال.

ويرتبط اللاعب البرتغالي بعقد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2031، ما يعني أن أي انتقال محتمل سيتطلب التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف خلال فترة الانتقالات الحالية.