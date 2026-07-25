السياسة

مصر تجدد تضامنها الكامل مع المملكة وتدين الاعتداء على سفينة سعودية

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1448 هـ      25 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (القاهرة)
جددت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدةً رفضها القاطع وإدانتها للاعتداء على سفينة سعودية وجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن الملاحة وحريتها في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.
وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، على الأهمية البالغة لاحترام حرية الملاحة الدولية وضمانها وحمايتها في جميع المضايق والممرات الدولية بالمنطقة، بما يضمن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، اتساقًا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *