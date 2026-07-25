غوتيريش يزور دمشق في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 2009

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (السبت)، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة بان كي مون عام 2009.

واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم الاثنين المقبل، وتشمل لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين سوريين وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تُعنى بقضايا المرأة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش سيؤكد خلال الزيارة دعم الأمم المتحدة لسوريا في المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الفرصة الحالية لا تقتصر على التعافي من آثار النزاع، بل تمتد إلى بناء مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا وازدهارًا لجميع السوريين.

كما يعتزم غوتيريش زيارة مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” في الجولان، للاطلاع على جهود المحافظة على وقف إطلاق النار في المنطقة.

تأتي الزيارة في ظل تطورات سياسية وأمنية تشهدها سوريا، وبعد أكثر من عام ونصف العام على تولي السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الأمين العام سيجدد من دمشق التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري خلال هذه المرحلة التي وصفها بـ”الحاسمة” في تاريخ البلاد.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 15.6 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما تستمر الجهود الدولية لدعم عودة النازحين وإعادة الاستقرار إلى البلاد.