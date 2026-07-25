عقوبات أمريكية تطال شبكة الملياردير الإيراني زنجاني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالملياردير الإيراني بابك زنجاني، في إطار تصعيد اقتصادي وعسكري يستهدف إيران، وسط انهيار قياسي للريال وتجاوز التضخم 60%.

وتشمل العقوبات شركات تعمل ضمن تكتل “دوت وان” داخل إيران، وأخرى في تركيا والإمارات دعمت منصات الأصول الرقمية التابعة لزنجاني، الذي استغل شبكة استثمارات واسعة في الخدمات المالية والذهب والأصول الرقمية والبنية التحتية لغسل الأموال وتحويلها سرًا لصالح النظام الإيراني.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن شبكة زنجاني مكنت إيران من الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة الحرس الثوري، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بعد هجمات إيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز. فيما شددت وزارة الخزانة على أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطًا غير مسبوقة مع استمرار تدهور العملة وارتفاع التضخم.

ويُعد زنجاني، الذي خُفف حكم الإعدام الصادر بحقه عام 2024، لاعبًا محوريًا في شبكات التهرب من العقوبات، إذ عاد لدعم مشاريع حكومية كبرى وإنشاء شركات أصول رقمية استخدمت في غسل أموال الحرس الثوري.

وتتضمن العقوبات شركات مالية ولوجستية وتجارة ألماس في تركيا ودبي، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين مرتبطين بها، في خطوة تهدف إلى تفكيك شبكته ومنع تعامل المؤسسات الدولية معها.