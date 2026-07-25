ضبط 15 ألف مخالف وترحيل 13 ألفًا في أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة، خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو 2026، عن ضبط نحو 15 ألف مخالف، منهم 7437 مخالفًا لنظام الإقامة، و3991 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3542 مخالفًا لنظام العمل.

وبحسب التقرير الأسبوعي لوزارة الداخلية الصادر اليوم (السبت)، فقد بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30.5 ألف وافد مخالف، منهم 1989 امرأة.

كما تمت إحالة 17.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و6113 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 13 ألف مخالف.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1626 شخصًا، 37% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، فيما تم ضبط 33 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأفاد التقرير بضبط 18 شخصًا تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأكدت “الداخلية” أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.