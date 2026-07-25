صحفيو الطائف في قلب حدث الفروسية

البلاد (الطائف)

زار وفدٌ من هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف مقر نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية

وتشرف الوفد خلال الجولة بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ محافظة الطائف، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.

وشاهد الوفد بمشاركة مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على فرع الهيئة بالطائف فهد بن عبدالعزيز الإحيوي خلال الجولة أبرز معالم وملامح موسم سباقات الطائف 2026، الذي يُقام في ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية؛ حيث تمتد فترة الموسم على مدار 10 أسابيع متواصلة وذلك في الفترة من 24 يوليو وحتى 26 سبتمبر 2026.

واستمع الوفد من مشرف الإعلام بفروسية الطائف علي القحطاني على الأهمية الفنية والرياضية الاستثنائية التي يتضمنها ميدان الملك خالد بالطائف من المضمار الصيفي الرئيسي لسباقات الخيل في المنطقة ولطبيعته المناخية المعتدلة التي تميز الطائف خلال فصل الصيف مشيرا إلى أن هذا الموسم يمثل محطة إعداد وتحضير رئيسية لنخبة الإسطبلات والجياد؛ لتأهيلها قبل انطلاق منافسات موسم سباقات الرياض والاستحقاق العالمي الأكبر “كأس السعودية”.

ولفت القحطاني إلى أن الموسم يتضمن 20 ليلة سباق تُقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بإجمالي يصل إلى 220 شوطاً بواقع 11 شوطاً لكل أسبوع، موضحا بأن إدارة النادي رصدت جوائز مالية ضخمة للموسم و تفتح البوابات أبوابها للزوار يومياً في تمام الساعة 2:00 ظهراً، وتستمر الأنشطة والسباقات حتى الساعة 10:30 مساءً.

وتطرق القحطاني الى حرص نادي سباقات الخيل على تقديم منصة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه العائلي من خلال الفعاليات المصاحبة والعروض الحية الثقافية والفنية والمسابقات بالإضافة إلى جوائز السحب للجمهور والأنشطة المخصصة للأطفال وكذلك الضيافة والمطاعم من خلال الجلسات المجهزة والمطلة مباشرة على المضمار .

الى ذلك، أعرب مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على فرع الهيئة بالمحافظة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي عن سعادة الوفد وتشريفه بهذه الزيارة الميدانية لميدان الملك خالد للفروسية بالحوية هذا الصرح الرياضي والثقافي العريق الذي يتجدد عطاؤه عاماً بعد عام وقال: سعدنا بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان الرئيس التنفيذي للنادي، ولمسنا عن قرب مدى الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين تحظى بهما رياضة الآباء والأجداد من قيادتنا الرشيدة- حفظها الله.

وأوضح إن ما شهدناه خلال اطلاعنا على تفاصيل موسم سباقات الخيل بالطائف 2026 يثلج الصدر و يمثّل نموذجاً متميزاً للنجاح التنظيمي والاحترافي، فهذا الموسم لا يقتصر على كونه مضماراً للتنافس الرياضي الشريف وإعداد الجياد للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها كأس السعودية بل أضحى واجهة سياحية وثقافية وترفيهية تجمع الأسرة والمجتمع في أجواء الطائف الصيفية الاستثنائية.

وقال الإحيوي: نحن في هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة وبمحافظة الطائف على وجه الخصوص، نؤكد حرصنا الكامل وشراكتنا الممتدة لدعم هذه التظاهرة الوطنية الكبرى إعلامياً، وإبراز الجهود المضيئة التي يقدمها نادي سباقات الخيل لنقل الصورة المشرقة لما تشهده محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة من حراك تنموي ورياضي شامل، داعيا الله العلي القدير أن يكلل جهود القائمين على هذا الموسم بالنجاح والتوفيق.

كما أعرب عدد من أعضاء وفد الهيئة محمد سعد الثبيتي وفارس الأزوري وعبدالإله الزهراني وحجب العصيمي ومحمد برناوي وعبدالرحمن المنصوري عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لهذه الزيارة الميمونة لميدان الملك خالد للفروسية بالحوية والتي أتاحت للجميع فرصة استثنائية للوقوف عن قرب على حجم الجهود العظيمة والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الفروسية في مملكتنا الغالية.

وأكدوا بإن ما شاهدوه خلال الجولة الميدانية والشرح المتكامل حول تفاصيل موسم سباقات الخيل بالطائف 2026 يدعو للفخر والاعتزاز فقد رأينا بيئة رياضية وترفيهية متكاملة بضيافة واحترافية عالية تُثبت أن الطائف باتت وجهة فريدة تجمع بين التنافس الرياضي الشريف والأنشطة الترفيهية والتثقيفية للعائلات والمجتمع.