السياسة

سمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الوطني التركي

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1448 هـ      25 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين، واستعراض سعيهما المشترك لجهود إحلال السلام بالمنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، ومناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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