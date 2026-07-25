أعلن نادي الهلال اليوم، الجمعة، عن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل لمدة 4 أعوام.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، منشورا يعلن فيه التعاقد مع اللاعب الهولندي بشكل رسمي، ويرحب فيه بالوافد الجديد إلى الفريق.

ويصل سامرفيل إلى الهلال بقيمة سوقية تُقدّر بـ45 مليون يورو وفقاً لآخر تحديث من موقع ترانسفير ماركت، بعد تألقه في الملاعب الإنجليزية مع ليدز يونايتد ووست هام يونايتد.

وقال نادي الهلال في بيان رسمي: “أنهى مجلس إدارة شركة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال لاعب خط الوسط الهولندي “كريسينسيو سامرفيل”؛ قادمًا من نادي “ويست هام يونايتد الإنجليزي”، ليمثل بموجب العقد فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لمدة أربعة أعوام”، مضيفًا: “وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم الجمعة في مقر معسكر الفريق المقام حاليًا بالنمسا”.

وأضاف: “ثمّن مجلس إدارة شركة نادي الهلال تكفّل الأمير الوليد بن طلال، بكامل قيمة صفقة انتقال “سامرفيل”، امتدادًا لدعمه السخي ومبادراته في جميع المجالات، وإسهاماته المتواصلة في دعم مسيرة الهلال، وتعزيز مكانته، وترسيخ ريادته على الأصعدة كافة”.

مسيرة سامرفيل في الملاعب

ويُعد “سامرفيل” البالغ من العمر (24) عامًا، أحد أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي في الدوري الإنجليزي وقارة “أوروبا”، حيث مثّل العديد من الفرق أبرزها “فينورد الهولندي، وليدز يونايتد الإنجليزي”؛ إضافةً إلى “ويست هام الإنجليزي”.

وتدرّج “سامرفيل” على صعيد المشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، حيث مثّل منتخبات “هولندا” تحت (16، 17، 18، 19، و21 عامًا)، إضافةً إلى تمثيله المنتخب الأول، حيث كانت آخر مشاركاته الدولية في كأس العالم 2026، التي اختتمت مؤخرًا في الولايات المتحدة وأحرز هدفين لمنتخب بلاده في البطولة.

وانضم “سامرفيل” لمعسكر الفريق المقام حاليًا في “النمسا”؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.