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رئيس جمهورية المالديف يستقبل الأمير منصور بن متعب

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1448 هـ      25 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (ماليه)
استقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد مُعِزّ رئيس جمهورية المالديف، في القصر الرئاسي بالعاصمة ماليه، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الذي يزور المالديف لحضور احتفالات الجمهورية بالذكرى الحادية والستين للاستقلال.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف، يحيى بن حسن القحطاني.
وكان سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب قد وصل في وقت سابق إلى جمهورية المالديف، وفي استقباله بمطار فيلانا الدولي وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية المالديف إير تيشام آدم، وسكرتير رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية محمد نصير، ‏وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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