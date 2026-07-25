جدة تترقب ليلة “The Comeback” بعد اكتمال مراسم الوزن الرسمية

نجح جميع الملاكمين المشاركين في أمسية The Comeback في اجتياز اختبارات قياس الأوزان الرسمية، والتي أُقيمت مساء (الجمعة) في “بروميناد جدة”، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، في المحطة الأخيرة قبل انطلاق النزالات المرتقبة مساء اليوم (السبت).

وتأكدت جاهزية جميع الملاكمين، بعدما التزموا بالأوزان المعتمدة لكل فئة، لتتأكد رسميًا إقامة جميع النزالات وفق البرنامج المعلن، في أجواء عكست حجم الترقب الذي يسبق إحدى أبرز أمسيات الملاكمة العالمية التي تستضيفها مدينة جدة.

وشهدت الفعالية إقامة المواجهات التقليدية (Face Off)، حيث تبادل الملاكمون النظرات الأخيرة أمام الجماهير وعدسات وسائل الإعلام، في أجواء عكست الحماس والثقة قبل الصعود إلى الحلبة.

وتقدم المشاركين بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، إلى جانب حمزة شيراز، وجوش كيلي، وكيغان أغاركا، إضافة إلى بقية نجوم البطاقة الذين يستعدون لخوض سلسلة من النزالات المنتظرة.

وجاءت مراسم قياس الأوزان عقب المؤتمر الصحفي الرسمي للحدث، الذي أكد خلاله الملاكمون جاهزيتهم للمنافسة، معربين عن ثقتهم في تقديم مواجهات قوية تواكب حجم الحدث والحضور الجماهيري المتوقع.

وتتجه الأنظار مساء السبت إلى جدة سوبر دوم، الذي يحتضن أمسية The Comeback بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الملاكمة العالمية، يتقدمهم النزال الرئيسي بين أنتوني جوشوا ومنافسه الألباني كريستيان برينغا.

يذكر أن “جدة سوبر دوم” ستحتضن عددًا من النزالات العالمية، إلى جانب مشاركات سعودية، في أمسية يُنتظر أن تقدم مستويات فنية مميزة، وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة بارزة لاستضافة كبرى بطولات وأحداث الملاكمة العالمية.