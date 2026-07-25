تصريف 7 ملايين م³ من سد قنونا لدعم الموسم الزراعي

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في القنفذة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، أمس، عملية تصريف تمتد 20 يومًا لضخ نحو 7 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي قنونا، بهدف دعم المزارعين ورفع مستوى المياه الجوفية في الآبار الواقعة بمحاذاة مجرى الوادي.

وجرت العملية تحت تنسيق مباشر مع الجهات المختصة لضمان تدفق آمن للمياه وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح مدير فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة م. وليد آل دغيس أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز ري الأراضي الزراعية على ضفاف الوادي وتغذية الآبار التي يعتمد عليها المزارعون في استدامة نشاطهم الزراعي، بما ينعكس على تحسين إنتاجية محاصيل المنطقة، ومنها السمسم والذرة الرفيعة والخضراوات والفواكه الاستوائية مثل المانجو.

ولفت إلى أن وادي قنونا يمتد من سفوح جبال السروات مرورًا بقرى مركز بني بحير في العرضيات وسبت الجارة في القنفذة وصولًا إلى البحر الأحمر، ويُعد أحد أهم الأودية التي يسهم سده في حماية التجمعات السكانية من السيول ودعم التنمية الزراعية في مراكز خميس حرب وسبت الجارة وأحد بني زيد والقرى التابعة لها.