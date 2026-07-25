بعد سامرفيل.. الهلال يخطط لضم الكولومبي دياز

يواصل نادي الهلال تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، حيث يستهدف إبرام صفقة هجومية جديدة استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

ووفقًا لما أكده الصحفي الموثوق جانلويجي لونجاري عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن إدارة الهلال تضع النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونيخ، على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار لونجاري إلى أن التعاقد مع لويس دياز يمثل الحلم الأكبر لإدارة الهلال في الوقت الراهن، في ظل رغبة النادي في تعزيز خياراته الهجومية بلاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي.

وتدرس الإدارة الهلالية التحرك بشكل جاد لإقناع بايرن ميونيخ بالموافقة على التخلي عن خدمات اللاعب، الذي يتميز بسرعته الكبيرة، ومهاراته الفردية، إلى جانب قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.

وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من إعلان الهلال ضم كريسينسيو سامرفيل، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار سعيه للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.