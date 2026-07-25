القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.