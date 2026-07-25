العليمي: ماضون في العمل مع التحالف لردع التهديد الحوثي

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تحذيره لجماعة الحوثي من مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمةً للأجندة الإيرانية، مؤكداً أن استمرارها في هذا النهج لن يقود إلا إلى استنزاف مقدرات البلاد وإطالة أمد معاناة اليمنيين، ولن يغير قناعة الشعب بضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد العليمي، في تدوينات عبر منصة “إكس”، أن الحكومة اليمنية ماضية في العمل الوثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وشركائها في المجتمع الدولي، من أجل الردع الحازم للتهديدات، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزامًا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين.

وقال: إن الحوثيين وداعميهم يصرون، كلما لاحت فرصة للتهدئة، على إدخال البلاد في أزمات جديدة، مشددًا على أن الشعب اليمني سيظل متمسكًا باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

وفي السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، خلال لقائه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات التحالف العربي في مأرب العميد الركن فارس الشمري، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، مؤكداً أن الدفاع عن الجمهورية وحماية الثوابت الوطنية يمثلان معركة مصيرية.

ودعا العرادة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين، كما دعا أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في جبهات القتال.

وثمن العرادة الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لليمن، مؤكدًا أنه يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك، فيما أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الوطنية، وتعزيز قدراتها ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، بما يكفل حماية البلاد والدفاع عن الجمهورية وإفشال مخططات جماعة الحوثي.