الطموح العربي يصعد إلى الحلبة في “The Comeback” بجدة

البلاد (جدة)
يشهد حدث الملاكمة العالمية “The Comeback” الذي تحتضنه عروس البحر الأحمر جدة اليوم، حضورًا عربيًا لافتًا بمشاركة خمسة ملاكمين من السعودية ومصر، يتطلعون إلى تعزيز حضورهم على الساحة الاحترافية العالمية، وتأكيد تطور الملاكمة العربية من خلال الظهور في إحدى أبرز بطاقات الملاكمة الدولية.
وتعكس مشاركة الملاكمين العرب تنوع التجارب والخبرات بين أسماء تمتلك رصيدًا من النزالات الدولية وأخرى تخوض مراحلها الأولى في عالم الاحتراف، في وقت تمثل فيه البطولة فرصة لإبراز قدراتهم الفنية ومواصلة بناء مسيرتهم التنافسية أمام منافسين من مدارس مختلفة في رياضة الملاكمة.
ويقدم الحدث صورة متكاملة لتطور الملاكمة العربية؛ فمن بين المشاركين من اكتسب خبرة دولية، ومنهم من لا يزال في بداياته الاحترافية، إلا أنهم جميعًا يقفون على الحلبة ذاتها لإثبات قدرتهم على المنافسة في واحدة من أبرز بطاقات الملاكمة العالمية.
ويتصدر السعودي زياد المعيوف قائمة الملاكمين العرب من حيث الخبرة، بعدما رسخ حضوره بوصفه أحد أبرز الوجوه السعودية في الملاكمة الاحترافية خلال السنوات الأخيرة، وكانت انطلاقته الاحترافية من جدة عام 2022 بفوز سريع بالضربة القاضية الفنية، قبل أن يواصل مسيرته عبر بطاقات عالمية داخل المملكة وخارجها، ويحقق في عام 2024 محطة تاريخية بخوض أول نزال لملاكم سعودي محترف على الأراضي الأمريكية، في خطوة عززت حضوره الدولي.
ويخوض المعيوف في جدة مواجهة تمتد إلى ثماني جولات ضمن وزن الوسط أمام الملاكم المكسيكي فرانك مانغو، مواصلًا رحلة تثبيت مكانته بين أبرز الأسماء العربية الصاعدة.
وعلى خطٍ متوازٍ، يواصل السعودي محمد العقل رسم ملامح مسيرة احترافية واعدة منذ انتقاله إلى عالم الاحتراف في أكتوبر 2024، إذ نجح خلال فترة وجيزة في الحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم، متنقلًا بين نزالات أقيمت في الرياض ولاس فيغاس، وهو ما وفر له احتكاكًا مبكرًا مع مدارس وأساليب مختلفة في الملاكمة الاحترافية.
وفي أمسية جدة، يخوض العقل مواجهة من ست جولات ضمن وزن الريشة الفائق أمام الملاكم المالطي أيدون تشيركوب، في اختبار جديد يهدف من خلاله إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.
أما سلطان المحمد، فيمثل جيلًا جديدًا من الملاكمين السعوديين الذين اقتحموا الاحتراف في سن مبكرة، بعدما سجل ظهوره الأول عبر إحدى أكبر بطاقات الملاكمة العالمية في لاس فيغاس خلال عام 2025، ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات مع بداية مشواره، ليؤكد حضوره بصفته أحد أبرز المواهب السعودية الصاعدة، ويخوض المحمد في جدة مواجهة من أربع جولات ضمن وزن الريشة أمام الإسباني إيفرين بلاسالدوتش، في محطة جديدة لاستكمال رحلة التطور واكتساب المزيد من الخبرة الدولية.
ومن مصر، يحضر الثنائي عمر هيكل ومحمد مبروك بعد انتقالهما مؤخرًا إلى عالم الاحتراف، حيث كانت نقطة الانطلاق من حدث Glory in Giza الذي أقيم عند سفح أهرامات الجيزة في مايو الماضي، في واحدة من أبرز الأمسيات التي شهدت بروز جيل جديد من الملاكمين المصريين.
وافتتح عمر هيكل مسيرته الاحترافية بصورة مثالية بعدما حقق الفوز بالضربة القاضية في نزاله الأول، ليصل إلى جدة بثقة كبيرة وهو يستعد لخوض مواجهة من أربع جولات ضمن وزن الوسط، ساعيًا إلى تأكيد أن بدايته القوية لم تكن مجرد انطلاقة عابرة، بل بداية مشروع احترافي طويل.
في المقابل، دخل محمد مبروك عالم الاحتراف بانتصار مستحق بقرار الحكام بالإجماع بعد أربع جولات، ليبدأ مسيرته بسجل مثالي، قبل أن يحط الرحال في جدة لخوض مواجهة جديدة من أربع جولات ضمن وزن الخفيف الممتاز أمام الملاكم المكسيكي برايان زاباتا، واضعًا نصب عينيه مواصلة سلسلة انتصاراته وتأكيد قدرته على المنافسة في البطاقات الدولية.
يُذكر أن مشاركة الملاكمين العرب الخمسة تعكس حجم التطور الذي تشهده الملاكمة العربية في السنوات الأخيرة، ليس فقط من خلال اتساع قاعدة الممارسين، بل عبر انتقال عدد متزايد من الملاكمين إلى الاحتراف وخوضهم نزالات دولية أمام مدارس مختلفة.
يشهد حدث الملاكمة العالمية “The Comeback” الذي تحتضنه عروس البحر الأحمر جدة اليوم، حضورًا عربيًا لافتًا بمشاركة خمسة ملاكمين من السعودية ومصر، يتطلعون إلى تعزيز حضورهم على الساحة الاحترافية العالمية، وتأكيد تطور الملاكمة العربية من خلال الظهور في إحدى أبرز بطاقات الملاكمة الدولية.
وتعكس مشاركة الملاكمين العرب تنوع التجارب والخبرات بين أسماء تمتلك رصيدًا من النزالات الدولية وأخرى تخوض مراحلها الأولى في عالم الاحتراف، في وقت تمثل فيه البطولة فرصة لإبراز قدراتهم الفنية ومواصلة بناء مسيرتهم التنافسية أمام منافسين من مدارس مختلفة في رياضة الملاكمة.
ويقدم الحدث صورة متكاملة لتطور الملاكمة العربية؛ فمن بين المشاركين من اكتسب خبرة دولية، ومنهم من لا يزال في بداياته الاحترافية، إلا أنهم جميعًا يقفون على الحلبة ذاتها لإثبات قدرتهم على المنافسة في واحدة من أبرز بطاقات الملاكمة العالمية.
ويتصدر السعودي زياد المعيوف قائمة الملاكمين العرب من حيث الخبرة، بعدما رسخ حضوره بوصفه أحد أبرز الوجوه السعودية في الملاكمة الاحترافية خلال السنوات الأخيرة، وكانت انطلاقته الاحترافية من جدة عام 2022 بفوز سريع بالضربة القاضية الفنية، قبل أن يواصل مسيرته عبر بطاقات عالمية داخل المملكة وخارجها، ويحقق في عام 2024 محطة تاريخية بخوض أول نزال لملاكم سعودي محترف على الأراضي الأمريكية، في خطوة عززت حضوره الدولي.
ويخوض المعيوف في جدة مواجهة تمتد إلى ثماني جولات ضمن وزن الوسط أمام الملاكم المكسيكي فرانك مانغو، مواصلًا رحلة تثبيت مكانته بين أبرز الأسماء العربية الصاعدة.
وعلى خطٍ متوازٍ، يواصل السعودي محمد العقل رسم ملامح مسيرة احترافية واعدة منذ انتقاله إلى عالم الاحتراف في أكتوبر 2024، إذ نجح خلال فترة وجيزة في الحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم، متنقلًا بين نزالات أقيمت في الرياض ولاس فيغاس، وهو ما وفر له احتكاكًا مبكرًا مع مدارس وأساليب مختلفة في الملاكمة الاحترافية.
وفي أمسية جدة، يخوض العقل مواجهة من ست جولات ضمن وزن الريشة الفائق أمام الملاكم المالطي أيدون تشيركوب، في اختبار جديد يهدف من خلاله إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.
أما سلطان المحمد، فيمثل جيلًا جديدًا من الملاكمين السعوديين الذين اقتحموا الاحتراف في سن مبكرة، بعدما سجل ظهوره الأول عبر إحدى أكبر بطاقات الملاكمة العالمية في لاس فيغاس خلال عام 2025، ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات مع بداية مشواره، ليؤكد حضوره بصفته أحد أبرز المواهب السعودية الصاعدة، ويخوض المحمد في جدة مواجهة من أربع جولات ضمن وزن الريشة أمام الإسباني إيفرين بلاسالدوتش، في محطة جديدة لاستكمال رحلة التطور واكتساب المزيد من الخبرة الدولية.
ومن مصر، يحضر الثنائي عمر هيكل ومحمد مبروك بعد انتقالهما مؤخرًا إلى عالم الاحتراف، حيث كانت نقطة الانطلاق من حدث Glory in Giza الذي أقيم عند سفح أهرامات الجيزة في مايو الماضي، في واحدة من أبرز الأمسيات التي شهدت بروز جيل جديد من الملاكمين المصريين.
وافتتح عمر هيكل مسيرته الاحترافية بصورة مثالية بعدما حقق الفوز بالضربة القاضية في نزاله الأول، ليصل إلى جدة بثقة كبيرة وهو يستعد لخوض مواجهة من أربع جولات ضمن وزن الوسط، ساعيًا إلى تأكيد أن بدايته القوية لم تكن مجرد انطلاقة عابرة، بل بداية مشروع احترافي طويل.
في المقابل، دخل محمد مبروك عالم الاحتراف بانتصار مستحق بقرار الحكام بالإجماع بعد أربع جولات، ليبدأ مسيرته بسجل مثالي، قبل أن يحط الرحال في جدة لخوض مواجهة جديدة من أربع جولات ضمن وزن الخفيف الممتاز أمام الملاكم المكسيكي برايان زاباتا، واضعًا نصب عينيه مواصلة سلسلة انتصاراته وتأكيد قدرته على المنافسة في البطاقات الدولية.
يُذكر أن مشاركة الملاكمين العرب الخمسة تعكس حجم التطور الذي تشهده الملاكمة العربية في السنوات الأخيرة، ليس فقط من خلال اتساع قاعدة الممارسين، بل عبر انتقال عدد متزايد من الملاكمين إلى الاحتراف وخوضهم نزالات دولية أمام مدارس مختلفة.