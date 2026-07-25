“السبت البنفسجي”.. مبادرة ملهمة لتمكين ذوي الإعاقة

البلاد (الرياض)

تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعدهم أولوية ضمن تشريعاتها التنموية وخططها الطموحة. وتهدف هذه الجهود إلى تمكينهم ومنحهم حقوقهم الكاملة، ليصبحوا جزءًا فعالًا في مجتمع حيوي متكامل.