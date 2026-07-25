الدفاع المدني: زوال الخطر عن ينبع وجازان

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني صباح اليوم مرتين تنبيهًا يفيد بزوال الخطر عن محافظة ينبع ومدينة جازان، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المقاطع مجهولة المصدر خلال متابعة المستجدات.

وكانت قد أطلقت قبل دقائق إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر محتمل مرتين في محافظة ينبع ومنطقة جازان، مؤكدة ضرورة التزام السكان بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لضمان السلامة.

وشدّد الدفاع المدني على أهمية التحلّي بالهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل المباني أو الغرف الداخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر، مع تجنّب الخروج إلى الأماكن المكشوفة خلال فترة التحذير.

كما دعا إلى الابتعاد عن الزجاج والشرفات والأسطح، وطلب من المتواجدين في الخارج الاحتماء داخل أقرب مبنى أو خلف ساتر صلب، مع التأكيد على تجنب التجمهر والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.