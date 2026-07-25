السياسة

“التعاون الإسلامي” تدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1448 هـ      25 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية السعودية وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكّل عدوانًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية؛ مما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.
وأكدت الأمانة العامة في بيان أن هذا العدوان يمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقًا واضحًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المارقة.
وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *