إنجاز أكثر من 50% من جسر تقاطع الثمامة مع العليا

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن نسبة إنجاز أعمال إنشاء جسر طريق الثمامة عند تقاطع طريق العليا بالرياض تجاوزت 50%، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الثُّمامة (الجزء الأوسط)، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة.