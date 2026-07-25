إنجاز أكثر من 50% من جسر تقاطع الثمامة مع العليا

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن نسبة إنجاز أعمال إنشاء جسر طريق الثمامة عند تقاطع طريق العليا بالرياض تجاوزت 50%، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الثُّمامة (الجزء الأوسط)، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة.
وتضمنت الأعمال تنفيذ القواعد والركائز الخرسانية، إضافةً إلى تركيب الهيكل الإنشائي للجسر، مما يضمن استمرارية الحركة على طريق الثُّمامة، حيث يضم الجسر ثلاثة مسارات رئيسة في كل اتجاه، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200 ألف مركبة يوميًا.
ويأتي هذا المشروع الحيوي ضمن برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمتضمن تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في العاصمة، بهدف مواكبة النمو المتسارع للمدينة.
وتهدف هذه الجهود إلى بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة لسكان الرياض وزوارها، وتتطلع الهيئة من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق مستويات متقدمة في البنية التحتية للنقل، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030.
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