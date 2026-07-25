المحليات

أمانة جدة تضبط أكثر من طنين من الحلويات الفاسدة داخل شقة سكنية

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1448 هـ      25 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
ضبطت أمانة محافظة جدة أكثر من طنين من الحلويات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال حملة ميدانية مشتركة نفذتها ضمن نطاق بلدية الجامعة، في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء.
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية باشرت موقعًا تبيّن أنه يُستخدم معملًا غير مرخص لإنتاج أصناف متنوعة من الحلويات داخل شقة سكنية تفتقر إلى الاشتراطات البلدية والصحية، مشيرًا إلى أن الموقع كان يُستغل من قبل عمالة مخالفة لتصنيع منتجات تُوزع على عدد من المطاعم.
وأفاد أن الحملة أسفرت عن ضبط وإغلاق المعمل المخالف، وإتلاف جميع المواد الغذائية المضبوطة التي تجاوزت كميتها طنين، إلى جانب مصادرة المعدات والآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال أمانة محافظة جدة المستمرة في رصد ومعالجة الأنشطة المخالفة، وتعزيز الرقابة على المواقع غير النظامية، بما يسهم في المحافظة على الصحة العامة وسلامة المستهلك.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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