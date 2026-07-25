آل جابر: الحوثيون يحولون اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة تواصل دعم جهود التهدئة والسلام ومساعي المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية ما زالت تتمسك بالتصعيد والعنف خدمةً لأجندات خارجية لا تمت لليمن بصلة.

وأوضح أن الحوثيين حولوا اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية، وواصلوا ترويج الادعاءات الباطلة وتصدير أزماتهم للتنصل من مسؤوليتهم عن المأساة الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وشدد آل جابر على أن المملكة ستستمر في دعم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وتمكين اليمنيين من السفر، بعدما عطلت الميليشيا تسيير الرحلات بحجج واهية، كما ستواصل دعم دخول السفن إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا في اعتداءاتها على السفن التجارية في البحر الأحمر بما يهدد أمن الملاحة الدولية.

وأكد أن السلام يتطلب إرادة صادقة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، بعيدًا عن العنف والتبعية الخارجية، وأن المملكة ستظل داعمة للشعب اليمني وحكومته الشرعية حتى يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن.