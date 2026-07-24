13 أغسطس.. انطلاق دوري المحترفين السعودي بـ34 جولة و306 مباريات

البلاد (الرياض)
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات دوري “روشن السعودي” للموسم الرياضي 2026 – 2027، الذي ينطلق في 13 أغسطس 2026 ويُختتم في 29 مايو 2027، ويتضمن 306 مباريات موزعة على 34 جولة.
وقسّمت الرابطة الأندية إلى أربعة مستويات، حيث ضم المستوى «أ» أندية النصر والهلال والأهلي والقادسية والاتحاد، فيما شمل المستوى «ب» أندية التعاون والاتفاق والفتح والخليج والشباب، وضم المستوى «ج» أندية نيوم والحزم والفيحاء والخلود، بينما جاء في المستوى «د» كل من الرياض وأبها والفيصلي والدرعية.
وأوضحت الرابطة أن التصنيف استند إلى الأداء الرياضي للأندية وفق آلية تقييم تحتسب نتائج ثلاثة مواسم، مع تطبيق أوزان زمنية ثابتة تمنح وزنًا أكبر للموسم الأحدث، بما يوفر أساسًا أكثر توازنًا لتوزيع الأندية على المستويات المستخدمة في بناء تسلسل المباريات.
وتنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الخميس 13 أغسطس بثلاث مباريات، حيث يلتقي أبها مع الحزم عند الساعة 7:15 مساءً، فيما يواجه الشباب نظيره القادسية، ويلتقي الدرعية نظيره الأهلي عند الساعة 9:00 مساءً.
وتُستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة 14 أغسطس بثلاث مواجهات، تجمع نيوم والفيحاء عند الساعة 7:50 مساءً، فيما يلتقي الهلال مع الفيصلي، ويواجه الاتفاق فريق الرياض عند الساعة 9:00 مساءً، لتختتم منافسات الجولة يوم السبت 15 أغسطس بإقامة ثلاث مباريات، يلتقي فيها التعاون مع الخليج عند الساعة 7:15 مساءً، فيما يلتقي الاتحاد مع الخلود، ويستضيف النصر فريق الفتح عند الساعة 9:00 مساءً.
وقسّمت الرابطة الأندية إلى أربعة مستويات، حيث ضم المستوى «أ» أندية النصر والهلال والأهلي والقادسية والاتحاد، فيما شمل المستوى «ب» أندية التعاون والاتفاق والفتح والخليج والشباب، وضم المستوى «ج» أندية نيوم والحزم والفيحاء والخلود، بينما جاء في المستوى «د» كل من الرياض وأبها والفيصلي والدرعية.
وأوضحت الرابطة أن التصنيف استند إلى الأداء الرياضي للأندية وفق آلية تقييم تحتسب نتائج ثلاثة مواسم، مع تطبيق أوزان زمنية ثابتة تمنح وزنًا أكبر للموسم الأحدث، بما يوفر أساسًا أكثر توازنًا لتوزيع الأندية على المستويات المستخدمة في بناء تسلسل المباريات.
وتنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الخميس 13 أغسطس بثلاث مباريات، حيث يلتقي أبها مع الحزم عند الساعة 7:15 مساءً، فيما يواجه الشباب نظيره القادسية، ويلتقي الدرعية نظيره الأهلي عند الساعة 9:00 مساءً.
وتُستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة 14 أغسطس بثلاث مواجهات، تجمع نيوم والفيحاء عند الساعة 7:50 مساءً، فيما يلتقي الهلال مع الفيصلي، ويواجه الاتفاق فريق الرياض عند الساعة 9:00 مساءً، لتختتم منافسات الجولة يوم السبت 15 أغسطس بإقامة ثلاث مباريات، يلتقي فيها التعاون مع الخليج عند الساعة 7:15 مساءً، فيما يلتقي الاتحاد مع الخلود، ويستضيف النصر فريق الفتح عند الساعة 9:00 مساءً.