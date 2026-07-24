يورغن كلوب مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يورغن كلوب مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب ألمانيا، خلفًا ليوليان ناغلسمان الذي تقدم باستقالته عقب الخروج المخيب من كأس العالم 2026.

وأكد رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندورف، خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، أن كلوب وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2030، على أن يبدأ مهامه رسميًا في 15 أغسطس المقبل، ليقود المنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وجاء رحيل ناغلسمان بعد أربعة أيام من وداع المنتخب الألماني لمونديال 2026 بالخسارة أمام باراغواي في دور الـ32، عقب اجتماع مطول جمعه بمسؤولي الاتحاد لمناقشة أسباب الإخفاق.

وكان كلوب قد أبدى في وقت سابق رغبته في تولي تدريب منتخب بلاده، ليحصل أخيرًا على المهمة بعد مسيرة تدريبية حافلة.

ويملك المدرب الألماني سجلًا مميزًا، إذ قاد ماينتس وبوروسيا دورتموند إلى نجاحات لافتة، قبل أن يحقق مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، وينهي انتظارًا دام 30 عامًا، إضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا في 2019.

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024 بعد تسع سنوات مع النادي، قبل أن يتولى منذ يناير 2025 منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول، المشرفة على عدد من الأندية حول العالم.