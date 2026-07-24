واشنطن بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران

أعلن الجيش الأميركي مساء الخميس أنه بدأ تنفيذ هجمات جديدة ضد إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بالمنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان عبر منصة إكس: إن القوات الأميركية باشرت جولة جديدة من الضربات، موضحة أن هذه الهجمات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار غرب مدينة بندر عباس، إضافة إلى سماع انفجار آخر على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية.