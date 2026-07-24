السياسة

واشنطن بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1448 هـ      24 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (وكالات)

أعلن الجيش الأميركي مساء الخميس أنه بدأ تنفيذ هجمات جديدة ضد إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بالمنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان عبر منصة إكس: إن القوات الأميركية باشرت جولة جديدة من الضربات، موضحة أن هذه الهجمات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار غرب مدينة بندر عباس، إضافة إلى سماع انفجار آخر على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *