مواعيد أبرز ديربيات وكلاسيكيات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري روشن للموسم الرياضي 2026-2027، الذي حمل في طياته العديد من المواجهات الجماهيرية المرتقبة، حيث تنتظر الجماهير سلسلة من الديربيات والكلاسيكيات المثيرة.

وسيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في مناسبتين، إذ يستضيف الاتحاد مواجهة الدور الأول ضمن الجولة الـ15، بينما يحتضن الأهلي لقاء الدور الثاني في الجولة الـ32.

ويشهد الموسم أيضًا مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر، حيث يستضيف “العميد” منافسه في الجولة الخامسة، قبل أن يرد النصر الاستضافة على ملعب الأول بارك في الجولة الـ22.

أما قمة الهلال والأهلي، فتأتي مبكرًا في الجولة الثالثة على ملعب الهلال بالرياض، فيما تُقام مواجهة الدور الثاني في الجولة الـ20 على أرض الأهلي في جدة.

وسيكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر مسك ختام الدورين الأول والثاني، إذ يلتقي الفريقان في الجولة الـ17 على ملعب الأول بارك، بينما تتجدد المواجهة في الجولة الـ34 على ملعب المملكة أرينا، في ختام منافسات الدوري.

كما يحتضن الاتحاد مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة الثامنة بجدة، قبل أن يستضيف الهلال لقاء الإياب في الجولة الـ25 بالرياض.

وفي مواجهة جماهيرية أخرى، يلتقي الأهلي والنصر في كلاسيكو الجولة التاسعة بمدينة جدة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة الـ26 على ملعب الأول بارك.