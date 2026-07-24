ممثل السعودية يواجه حامل اللقب في افتتاح كأس العالم لدوري الملوك

ميلانو تستضيف البطولة العالمية بمشاركة فرق يقودها نيمار ولامين يامال ورودريغيز

البلاد (الرياض)

تنطلق الأحد في مدينة ميلانو الإيطالية منافسات كأس العالم لدوري الملوك، بمشاركة 16 فريقاً يمثلون أبطال الدوريات الإقليمية حول العالم، في نسخة تجمع نخبة الفرق المتأهلة إلى جانب فرق يترأسها عدد من أبرز نجوم كرة القدم وصناع المحتوى، يتقدمهم النجم البرازيلي نيمار، وبطل العالم مع إسبانيا لامين يامال.

ويمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البطولة فريقا دربحة، بطل دوري الملوك في المنطقة، وفواز، اللذان يسعيان إلى تحقيق حضور عربي مميز في أكبر بطولات دوري الملوك العالمية.

ويفتتح فريق دربحة مشواره يوم 26 يوليو بمواجهة قوية أمام لوس ترونكوس الإسباني، حامل لقب كأس العالم في النسخة الماضية، في واحدة من أبرز مواجهات الدور الأول، بينما يبدأ فريق فواز مشاركته في اليوم التالي أمام أتلتيكو بارثيروس، الفريق الذي يترأسه النجم الكولومبي جيمس رودريغيز.

كما تشهد البطولة مشاركة صانع المحتوى السعودي مساعد الفوزان بصفته الرئيس المشارك لفريق فواز، في خطوة تعكس الحضور المتنامي لصناع المحتوى العرب في البطولة العالمية.

وقال دربحة إن المشاركة في كأس العالم تمثل محطة مهمة للفريق وفرصة لإثبات حضوره على الساحة العالمية، مؤكداً أن الطموح لا يقتصر على الظهور المشرف، بل يمتد إلى المنافسة على اللقب.

وأضاف: “نشعر بحماس كبير للعودة إلى المنافسات، وميلانو تمثل محطة مهمة بالنسبة لنا، نطمح إلى تمثيل السعودية بأفضل صورة، ونؤمن بأننا قادرون على المنافسة على اللقب. لدينا فريق مميز، ونسعى لتقديم كرة تليق بجمهورنا”.

وأشار إلى أنّ الفريق يستلهم روحه القتالية من المنتخب المغربي، قائلاً: “أقرب مثال لنا هو منتخب المغرب، ليس لأننا نقلده، وإنما لأنه يلعب بروح جماعية ولا يستسلم أبداً، قد لا يضعنا البعض بين المرشحين، لكن داخل الملعب كل شيء مختلف، نلعب بقلبنا، ونقاتل على كل كرة، ونؤمن بأننا قادرون على الفوز أمام أي منافس”.

من جهته، أكد فواز أنّ فريقه يدخل البطولة بطموحات كبيرة بعد تتويجه بلقب دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على اللقب العالمي.

وقال: “قدمنا مستويات أسعدت جماهيرنا في البطولة الإقليمية، ونتطلع إلى تكرار ذلك في ميلانو، ندخل كأس العالم بالعقلية نفسها التي خضنا بها دوري الملوك في المنطقة، وهي السعي للفوز بكل مباراة، ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة”.

وأضاف: “تمثيل العالم العربي في بطولة بهذا الحجم مسؤولية نعتز بها، ونتمنى أن تعكس مشاركتنا المستوى الحقيقي لكرة القدم في منطقتنا، رسالتنا أنّ الفرق العربية قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم، وهذه ليست سوى بداية لما يمكن أن نقدمه على الساحة الدولية”.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً تأهلت من بطولات دوري الملوك حول العالم خلال موسم 2025-2026، وتقام المنافسات بنظام يمنح كل فريق فرصة خوض مباراتين على الأقل في المرحلة الأولى، على أن تتأهل الفرق التي تحقق انتصارين إلى الأدوار الإقصائية، فيما تغادر البطولة الفرق التي تتلقى خسارتين.

ويُعد دوري الملوك بطولة كروية مبتكرة أسسها النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وتمزج بين كرة القدم والترفيه الرقمي عبر قواعد لعب مبتكرة، وتضم فرقاً يترأسها نجوم كرة القدم وصناع المحتوى والمؤثرون، واستقطبت منذ انطلاقها ملايين المتابعين، لتصبح واحدة من أسرع مسابقات كرة القدم نمواً على مستوى العالم.