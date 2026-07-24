مدرب إسبانيا ينتقد تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال

انتقد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تصرفات لاعبي وأفراد الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني عقب نهائي كأس العالم 2026، واصفًا ما حدث بأنه “سلوك غير مقبول”.

وشهدت نهاية المباراة، التي حسمتها إسبانيا بالفوز 1-0 بعد التمديد، اشتباكات بين عدد من لاعبي المنتخبين، حيث هاجم بعض لاعبي الأرجنتين، من بينهم ناهويل مولينا ولياندرو باريديس، لاعبي إسبانيا عقب صافرة النهاية، دون أن تُفرض عليهم أي عقوبات حتى الآن.

وقال دي لا فوينتي، في تصريحات للتلفزيون الإسباني الرسمي: “في تلك اللحظة لم أكن مدركًا لما حدث، فقد كنت أحتفل مع اللاعبين. لكن ما جرى غير مقبول ولا يمكن السماح به، خاصة عندما يصدر من لاعبين كبار لطالما أشدت بهم”.

وأشاد مدرب “لا روخا” بردة فعل لاعبيه، مؤكدًا أنهم تعاملوا بهدوء مع ما وصفه بـ”الاستفزازات والاعتداءات”، مشيرًا إلى أن الموقف كان قد يتطور إلى أحداث أكثر خطورة.

ورغم انتشار مقاطع الفيديو التي وثقت الواقعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يُعلن حتى الآن عن اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق لاعبي المنتخب الأرجنتيني.