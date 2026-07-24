فسح 25 محتوى سينمائيًا و5 مسلسلات في أسبوع

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، في تقريرها الأسبوعي، أبرز أعمالها في مجالات الفسح والتصنيف والتراخيص الإعلامية، حيث شملت الأعمال إصدار أكثر من 345 فسحًا للكتب والمطبوعات، إلى جانب تصنيف أكثر من 25 محتوى سينمائيًا و15 لعبة إلكترونية و5 محتويات لمسلسلات.

وفي قطاع التراخيص الإعلامية، أصدرت الهيئة أكثر من 85 ترخيصًا إعلاميًا، وسجلت أكثر من 175 تسجيلًا مهنيًا، إضافة إلى إصدار ترخيص موثوق واحد و5 شهادات عدم ممانعة.

كما شملت أعمال الهيئة خلال الأسبوع فسح أكثر من 395 جهازًا إعلاميًا، في إطار جهودها لتنظيم وتطوير القطاع الإعلامي وتعزيز البيئة التنظيمية للممارسات الإعلامية في المملكة.