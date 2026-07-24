ضمن فاعليات صيف 2026.. تامر حسني والشامي يشعلان مسرح عبادي الجوهر بأشهر أغنياتهما

متابعة وتصوير (زياد القحطاني)
بحضور جماهيري مميز، أشعل الفنان المصري نامر حسني مسرح عبادي الجوهر أرينا بمدينة جدة، حيث قدم الفقرة الرئيسية من الأمسية الغنائية التي جمعته بالفنان السوري المتألق الشامي، ضمن فعاليات صيف 2026، بتنظيم شركة بنش مارك وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.
تامر حسني افتتح وصلته الغنائية بأغنية (بنت مين)، قبل أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله التي ارتبطت بذاكرة جمهوره في الوطن العربي، إلى جانب عدد من أغنياته الحديثة، وسط تفاعل جماهيري كبير ردد خلاله الحضور كلمات الأغنيات وصفقوا مع مختلف الفقرات.
وامتلأت أرجاء المسرح بالأجواء الحماسية، حيث تميز الحفل بعروض بصرية وإخراج مسرحي متكامل، عكس حجم الاستعدادات التي صاحبت تنظيم الأمسية، وأسهم في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للحضور.
وكان الفنان السوري الشامي قد افتتح الأمسية الغنائية التي تجمعه بالفنان المصري تامر حسني على مسرح عبادي الجوهر أرينا بمدينة جدة، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت منذ اللحظات الأولى لانطلاق الحفل.
واستهل الشامي فقرته الغنائية بأغنية (جيناك)، قبل أن يواصل تقديم باقة من أبرز أعماله التي حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلمات الأغنيات وشاركوه الأجواء الحماسية.