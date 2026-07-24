ضمن فاعليات صيف 2026.. تامر حسني والشامي يشعلان مسرح عبادي الجوهر بأشهر أغنياتهما

بحضور جماهيري مميز، أشعل الفنان المصري نامر حسني مسرح عبادي الجوهر أرينا بمدينة جدة، حيث قدم الفقرة الرئيسية من الأمسية الغنائية التي جمعته بالفنان السوري المتألق الشامي، ضمن فعاليات صيف 2026، بتنظيم شركة بنش مارك وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.