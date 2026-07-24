رابطة المحترفين توضح أسس إعداد جدول دوري روشن للموسم الجديد

وأوضحت الرابطة أن نشر آلية إعداد الجدول يأتي بهدف تعزيز الشفافية وإطلاع الأندية والجماهير ووسائل الإعلام على الأسس التي تم الاستناد إليها، خاصة في ظل الروزنامة المزدحمة بالمشاركات المحلية والقارية والدولية خلال الموسم المقبل.

وبيّنت أنها عقدت ورشة عمل مع ممثلي جميع الأندية لشرح آلية الجدولة والروزنامة، كما منحت الأندية فرصة لتقديم ملاحظاتها وطلباتها المتعلقة بتسلسل المباريات ومواعيدها قبل اعتماد الجدول النهائي.

ويشهد الموسم المقبل مشاركة ثمانية أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، إلى جانب فترات التوقف الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركات المنتخب السعودي، والتي تستحوذ على نحو 80 يومًا من الروزنامة، فضلًا عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027، التي تتطلب أكثر من 44 يومًا، دون احتساب فترة تجهيز الملاعب قبل انطلاق البطولة.

كما تتضمن الروزنامة 59 يومًا مخصصة للبطولات المحلية والقارية، إضافة إلى 43 يومًا للراحة بين المباريات، وهو ما يترك للرابطة 102 يوم فعلي فقط لجدولة 306 مباريات موزعة على 34 جولة.

وأكدت الرابطة أن إعداد الجدول استند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل معايير الجدولة، وتصنيف الأندية وفق مستوياتها الفنية، إضافة إلى جاهزية الملاعب وتوفرها طوال الموسم.

10 معايير لتنظيم المباريات

اعتمدت الرابطة عشرة معايير رئيسية عند إعداد الجدول، من أبرزها عدم خوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، مع ضمان أن يخوض كل فريق مباراة واحدة على أرضه وأخرى خارجها خلال أول جولتين وآخر جولتين من الموسم.

كما راعت ألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين لأي فريق عن يومين، بغض النظر عن المسابقة، حفاظًا على سلامة اللاعبين وضمان جاهزية الأندية للمشاركة في مختلف البطولات.

تصنيف الأندية لتحقيق التوازن

وقُسّمت أندية دوري روشن إلى أربعة مستويات، بواقع خمسة أندية في المستويين الأول والثاني، وأربعة أندية في المستويين الثالث والرابع، بهدف تحقيق التوازن في تسلسل المباريات.

ويمنع هذا التصنيف مواجهة أي فريق لأندية المستوى الأول في جولتين متتاليتين، بما يحد من تكدس المواجهات الصعبة خلال فترات قصيرة، مع احتساب التصنيف بناءً على نتائج المواسم الثلاثة الأخيرة، مع منح وزن أكبر لنتائج الموسم الماضي.

جاهزية الملاعب ضمن أولويات الجدولة

وأكدت الرابطة أن جاهزية الملاعب وتوفرها شكلت أحد العوامل الأساسية في إعداد الجدول، في ظل استضافة المملكة لعدد من البطولات والفعاليات الرياضية، مشيرة إلى أن الجدولة راعت تحقيق العدالة التنافسية، وضمان انتظام المسابقة، وتوفير أفضل تجربة ممكنة للجماهير والأندية.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات دوري روشن لموسم 2026-2027 خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة باعتماد الجدول النهائي.