ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح تحقيق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا التكتل باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية عبر فرض غرامات كبيرة، ومهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة.

وأوضح ترامب أن التحقيق سيُجرى بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، معتبرًا أن الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات مثل غوغل وأبل وميتا تمثل ممارسات “غير عادلة”.

وأكد أن بلاده لن تكون حصالة نقود لأوروبا، مشيرًا إلى أن واشنطن ستدرس اتخاذ إجراءات تجارية مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية مرتفعة إذا ثبت أن الاتحاد الأوروبي يميز ضد الشركات الأمريكية.

وجاء ذلك بعد تغريم جوجل بنحو مليار دولار بسبب مخالفة قواعد المنافسة الرقمية الأوروبية، حيث شددت المفوضية الأوروبية على أن قراراتها تهدف إلى حماية المنافسة وخيارات المستهلكين، وأن القواعد تطبق على جميع الشركات المشمولة بها دون تمييز.