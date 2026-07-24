السياسة

ترامب يحذر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1448 هـ      24 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (واشنطون)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة الصين وروسيا من بيع الأسلحة لإيران، مؤكدًا ثقته في تأكيدات الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما لم يقوما بذلك بعد.

وذكر ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئًا للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما”.

وأكد هذا التحذير على التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية بين أمريكا وكل من الصين وروسيا، حال مخالفة هاتين الدولتين للتأكيدات المقدمة بشأن عدم بيع الأسلحة لطهران.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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