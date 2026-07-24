بن زيما يشارك في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

متابعة (محمد الجليحي)

يشهد هذا الأسبوع حلقة جديدة من سلسلة المنافسات الحماسية في العاصمة الفرنسية باريس، مع دخول منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 أسبوعها الثالث.

وستُتوَّج خلال هذا الأسبوع الفرق الفائزة ببطولة إفسي برو، وبابجي باتل جراوندز، وتيم فايت تاكتيكس، إلى جانب توزيع المزيد من النقاط ضمن بطولة الأندية.

ومن المرتقب ارتفاع وتيرة المنافسات بين الفرق المشاركة لحصد مزيدٍ من النقاط، واللحاق بفريق NAVI المتصدر في الأسبوع الثالث.

وشهد الأسبوع الثاني تتويج أربعة أبطال جدد، كما أعاد ترتيب الفرق ضمن بطولة الأندية. ويتربع فريق NAVI حالياً في الصدارة برصيد 1,750 نقطة، إلا أن وجود ثلاثة ألقاب أخرى على المحك خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية قد يمنح أي نادٍ فرصة ذهبية للصعود في سلّم الترتيب.

وفيما يلي أبرز ما ينتظر الجماهير خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالث:

● تجمع بطولة إف سي برو العالمية نخبة لاعبي إي أيه إف سي 26 في باريس. ويعود حامل اللقب ManuBachoore للدفاع عن لقبه، ويشارك في المنافسات لاعبان من فريق Team Falcons، هما الموهبة الدنماركية Vejrgang واللاعب Bonanno، إلى جانب عدد من أبرز اللاعبين، للفوز بجائزة يبلغ مجموعها مليون دولار أمريكي.

● تواصل بطولة ببجي باتل جراوندز تقديم متعة معارك الباتل رويال خلال الأسبوع الثالث، حيث يتنافس 24 فريقاً على جائزة إجمالية قدرها مليونا دولار أمريكي. ويسعى فريق Twisted Mindsللحفاظ على لقبه الذي أحرزه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، في مواجهة فرق قوية مثل Virtus.pro وT1وNAVI وAG.AL. وتمثل هذه البطولة محطة مفصلية في سباق بطولة الأندية.

● تبرز بطولة تيم فايت تاكتيكس بأسلوبها الفريد في المعارك الاستراتيجية الآلية ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، حيث يتنافس المشاركون على جائزة تبلغ 500 ألف دولار أمريكي إلى جانب تحقيق الكأس. ويسعى فريق Weibo Gaming للدفاع عن لقبه أمام منافسين بارزين، من بينهم Flash Wolves وAG.AL وVirtus.pro.

ونضع لكم فيما يلي كل المعلومات اللازمة لمتابعة منافسات هذا الأسبوع الحافل.

تنقل بطولة إف سي برو العالمية 26 منافسات لعبة إي أيه إف سي 26 إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وعلى الرغم من انتهاء صيف كرة القدم العالمي، فإن الإثارة الكروية لا تزال مستمرة، ويتصدر المشهد حامل اللقب مانويل باشور “ManuBachoore”، بينما يدخل فريق Team Falcons المنافسات بكامل جاهزيته، بمشاركة كل من أندرس فيرجانج “Vejrgang”، إلى جانب مالك الفريق وأسطورة إف سي برو مساعد الدوسري”Msdossary”، لتمثيل النادي بأفضل صورة.

ولا تزال البطولة في مراحلها الأولى، إذ تبقّت ست جولات من المباريات قبل الوصول إلى مرحلة النهائي الكبير وحتى ذلك الحين، تبقى الجماهير على موعد مع جرعة كبيرة من التشويق.

يُقام النهائي يوم الأحد 26 يوليو، الساعة 1:00 ظهراً بالتوقيت الصيفي البريطاني، و2:00 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، و3:00 عصراً بتوقيت السعودية.

وتجلب لعبة ببجي باتل جراوندز أجواء ألعاب الباتل رويال المليئة بالإثارة إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، حيث يتنافس 24 فريقاً للفوز باللقب ومع اختتام مرحلة المجموعات اليوم، يتأهل أفضل 16 فريقاً إلى النهائيات التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.

وفي اليوم الثالث من النهائيات، تتنافس الفرق للوصول إلى نقطة الحسم، وبعد تحقيقها، سيكون الفوز في مباراة إضافية كفيلاً بحسم اللقب وتثبيت الترتيب النهائي. ويُعرف اليوم الختامي دائماً بإثارته الكبيرة، إذ غالباً ما تتنافس عدة فرق لتحقيق الفوز الأخير الحاسم. وكالعادة، سيكون لهذه البطولة تأثير كبير في سباق بطولة الأندية، لا سيما مع مشاركة الفرق الأربعة الأولى في الترتيب الحالي.

وسوف يُقام النهائي يوم الأحد 26 يوليو، الساعة 1:00 ظهراً بالتوقيت الصيفي البريطاني، و2:00 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، و3:00 عصراً بتوقيت السعودية.

ولن تشهد بطولة منتصف الموسم في لعبة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ مراسمتتويج خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، لكن المنافسات ستتواصل بقوة. وتتميز البطولة بجائزة إجمالية ضخمة تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، وهي من بين أكبر الجوائز المالية ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. وقد ضمنت عدة فرق بالفعل مقاعدها في الدور نصف النهائي من الفئة العليا، حيث يستعد فريق Team Vitality لمواجهة Team Falcons PH، في مباراة بالغة الأهمية في سباق بطولة الأندية.

تعود منافسات تيم فايت تاكتيكس إلى الواجهة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث يسعى حامل اللقب Weibo Gaming للاحتفاظ بالكأس للعام الثاني على التوالي، ولكن مهمته لن تكون سهلة مع حضور نخبة من ألمع الأندية إلى جانبه. فقد جاءت فرق Flash Wolves وAG.ALوVirtus.pro في صدارة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية إلى جانب WeiboGaming، مما يعزز زخم المنافسات التي باتت تضم مجموعة من ألمع نجوم اللعبة. وتتنافس ثمانية فرق في الأدوار الإقصائية بنظام الإقصاء الفردي سعياً لبلوغ النهائي الكبير، حيث تكون جميع الاحتمالات قائمة للفائز، ولن يحظى الفريق الخاسر بفرصة ثانية للتعويض.

مع انطلاق منافسات نهاية الأسبوع الحاسمة، استحوذ نادي NAVI على صدارة ترتيب بطولة الأندية برصيد 1,750 نقطة بعد تتويجه بلقب فاتال فيوري، وحصوله على المركز الثاني في بطولة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ الدولية للسيدات. وحل نادي Team Vitality في المرتبة الثانية بعد فوزه على ناديNAVI في بطولة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ للسيدات، وحصوله على النقاط من منافساته في لعبتي فالورانت وفاتال فيوري. ونجح Team Vitality حتى الآن في حصد نقاط جميع البطولات التي شارك فيها قبل انطلاق منافسات الأسبوع الثالث.

وصل نادي Twisted Minds إلى باريس للدفاع عن لقبه في بطولة ببجي: باتل جراوندز، ولكن سرعان ما واجه وضعاً صعباً تمثل بتعذر وصول اللاعب كيريل لوكيانوف المعروف باسم Lu للمشاركة في انطلاقة البطولة، مما اضطر مدرب النادي فيتالي كاركيشكين (TheTab) إلى خوض منافسات اليوم الأول عوضاً عنه، قبل أن يتمكن Lu من الوصول إلى باريس في الوقت المناسب لاستكمال المنافسات في مرحلة المجموعات. وسبق للمدرب TheTab أن لعب مع ناديه في مناسبتين مختلفتين منذ توليه مهامه التدريبية فيه عام 2022، وقد نجح خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لهذا العام بتقديم أداء قوي يعكس مهاراته العالية.

صنّاع التاريخ

ودّع نادي Team Nemesis منافسات تيم فايت تاكتيكس عقب خسارته بنتيجة (2-0) أمام غريمهNongshim RedForce، إلا أنه ترك بصمة راسخة خلال مشواره في البطولة رغم خروجه من المنافسات.

ودخل Team Nemesis تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية من أوسع أبوابه بصفته أول فريق مختلط، حيث أصبحت اللاعبة الكندية Panche3e أول سيدة تنافس في البطولة خارج إطار المنافسات المخصصة للسيدات. وشكّل هذا الإنجاز نقلةً نوعيةً في مسيرة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ولحظة تاريخية بالنسبة لنادي TeamNemesis.

ويستعد نجم كرة القدم الفرنسية ولاعب نادي الهلال كريم بنزيما للانضمام إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خلال نهاية الأسبوع الحالي، والمشاركة في الفعاليات الاحتفالية للعبة إي أيه إف سي التي تسبق المباراة النهائية. ويعتزم بنزيما اللقاء مع الجمهور خلال فعالية خاصة بلعبة إي أيه إف سي تقام يوم 26 يوليو المقبل، حيث يختبر مهاراته الكروية في العالم الافتراضي لمعرفة فيما إذا كانت توازي تألقه على أرض الملعب. ومن المتوقع أن تضفي مشاركة بنزيما مزيداً من الحماسة على أجواء قاعة stc Arena، ولا سيما أنه يحظى بدعم قوي من الجمهور الفرنسي.