الناقلات العابرة لهرمز عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين

أظهرت بيانات تتبع السفن تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز إلى ناقلة واحدة فقط، أمس (الخميس)، مسجلاً أدنى مستوى منذ 7 مايو الماضي، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط مجدداً لتحوم حول 100 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات شركة “كبلر” للتحليلات، عبرت ناقلة واحدة فقط مضيق هرمز في 23 يوليو، مقارنة بثلاث ناقلات في اليوم السابق، فيما لم تدخل أي سفينة إلى المضيق خلال اليوم نفسه.

وغادرت ناقلة النفط الخام العملاقة “نيو جاينت” المضيق محملة بنحو مليوني برميل من خام البصرة العراقي، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ريتشاو الصيني بحلول منتصف أغسطس المقبل.

في المقابل، أظهرت بيانات “كبلر” ارتفاع إجمالي عدد ناقلات السلع العابرة لمضيق باب المندب إلى 32 ناقلة، أمس (الخميس)، مقارنة بـ26 ناقلة في اليوم السابق.

وتتجه 14 ناقلة من تلك السفن إلى البحر الأحمر، فيما غادرت 18 ناقلة المضيق باتجاه خليج عدن، من بينها تسع ناقلات تحمل شحنات من النفط الخام، تشمل ناقلتين عملاقتين تبحران إلى الصين.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن “كبلر” ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة المواد المكررة “تورم إنوفيشن”، المحملة بنحو 500 ألف برميل من النفتا والمتجهة إلى آسيا، غيرت مسارها جزئيًا نحو مخرج قناة السويس بدلًا من مخرج مضيق باب المندب المعتاد.

وقالت مصادر تجارية إقليمية إن إعادة توجيه السفن عبر قناة السويس إلى آسيا بدلًا من مضيق باب المندب قد يطيل مدة الرحلة إلى نحو ثلاثة أمثالها.