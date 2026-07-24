الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026-2027، حيث تقام المنافسات خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026، بمشاركة أندية دوري روشن ودوري يلو.

وجاء جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك على النحو التالي:

مباريات السبت 16 أغسطس 2026

البكيرية × الحزم – 7:15 مساءً.

العروبة × أبها – 7:40 مساءً.

الوحدة × الشباب – 9:00 مساءً.

مباريات الأحد 17 أغسطس 2026

الأخدود × الخليج – 7:05 مساءً.

الأهلي × الأنوار – 7:00 مساءً.

الرياض × الرقي – 7:15 مساءً.

القادسية × الطائي – 7:15 مساءً.

العدالة × الفيحاء – 9:00 مساءً.

الهلال × الرائد – 9:00 مساءً.

الجبلين × الاتفاق – 7:15 مساءً.

النجمة × الاتحاد – 7:15 مساءً.

الفيصلي × نيوم – 9:00 مساءً.

الدرعية × النصر – 9:00 مساءً.

مباريات الثلاثاء 19 أغسطس 2026

ضمك × التعاون – 7:15 مساءً.

جدة × الخلود – 7:30 مساءً.

العلا × الفتح – 9:00 مساءً.