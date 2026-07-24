الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026-2027، حيث تقام المنافسات خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026، بمشاركة أندية دوري روشن ودوري يلو.
وجاء جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك على النحو التالي:
مباريات السبت 16 أغسطس 2026
البكيرية × الحزم – 7:15 مساءً.
العروبة × أبها – 7:40 مساءً.
الوحدة × الشباب – 9:00 مساءً.
مباريات الأحد 17 أغسطس 2026
الأخدود × الخليج – 7:05 مساءً.
الأهلي × الأنوار – 7:00 مساءً.
الرياض × الرقي – 7:15 مساءً.
القادسية × الطائي – 7:15 مساءً.
العدالة × الفيحاء – 9:00 مساءً.
الهلال × الرائد – 9:00 مساءً.
الجبلين × الاتفاق – 7:15 مساءً.
النجمة × الاتحاد – 7:15 مساءً.
الفيصلي × نيوم – 9:00 مساءً.
الدرعية × النصر – 9:00 مساءً.
مباريات الثلاثاء 19 أغسطس 2026
ضمك × التعاون – 7:15 مساءً.
جدة × الخلود – 7:30 مساءً.
العلا × الفتح – 9:00 مساءً.