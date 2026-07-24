الرياضة

الفيصل يهنئ شباب أخضر اليد على التأهل إلى بطولة العالم

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1448 هـ      24 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

حرص وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب بعدما حجز مقعده في بطولة العالم للشباب “مقدونيا 2027” ليواصل حضوره العالمي للمرة السادسة في تاريخه.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أبارك لأبطال فريق السعودية لكرة اليد للشباب تأهلهم لبطولة العالم 2027 للمرة السادسة.. وكل الأمنيات لهم بالتوفيق في الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية”.

وكان الأخضر حجز مقعده في بطولة العالم للشباب لكرة اليد بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ19، إثر فوزه على نظيره الكويتي (25-23) في مواجهة الدور ربع النهائي التي جمعتهما اليوم الجمعة في الصين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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