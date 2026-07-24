الفيصل يهنئ شباب أخضر اليد على التأهل إلى بطولة العالم

حرص وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على تهنئة المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب بعدما حجز مقعده في بطولة العالم للشباب “مقدونيا 2027” ليواصل حضوره العالمي للمرة السادسة في تاريخه.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أبارك لأبطال فريق السعودية لكرة اليد للشباب تأهلهم لبطولة العالم 2027 للمرة السادسة.. وكل الأمنيات لهم بالتوفيق في الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية”.

وكان الأخضر حجز مقعده في بطولة العالم للشباب لكرة اليد بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ19، إثر فوزه على نظيره الكويتي (25-23) في مواجهة الدور ربع النهائي التي جمعتهما اليوم الجمعة في الصين.