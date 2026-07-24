الخريجي يلتقي وزيري خارجية سنغافورة والفلبين وأمين “آسيان”

عقد نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، اليوم (الجمعة)، سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين والدبلوماسيين، وذلك على هامش مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

والتقى الخريجي، وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

كما بحث مع وزيرة الشؤون الخارجية في الفلبين ماريا تيريزا بي. لازارو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقاء جمعه بالأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، كاو كيم هورن، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة ورابطة الآسيان وسبل تعزيزها وتطويرها.